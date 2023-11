Tecnologia Veja sete opções para comprar um celular de até R$ 2.000 ainda este ano

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

O Poco X5 Pro aposta em um sistema fotográfico extravagante. (Foto: Divulgação)

Escolher o melhor celular intermediário pode não ser uma tarefa simples. Isso porque existem muitos modelos de diferentes fabricantes no mercado. Os aparelhos desta categoria costumam trazer especificações interessantes, como um bom conjunto de câmeras, bateria de longa duração e processador satisfatório por um valor mais acessível. Hoje, é possível encontrar modelos como Realme C55 e Galaxy M34 por R$ 962 e R$ 1.259, respectivamente. Em geral, é possível trocar de smartphone por menos de R$ 2.000. Na lista a seguir, veja os sete melhores celulares intermediários, entre opções da Xiaomi, Motorola, Realme e Samsung, para comprar em 2023.

– Realme C55 – a partir de R$ 962: O Realme C55 chegou ao Brasil em abril deste ano e trouxe ficha técnica competitiva para modelos intermediários básicos. O celular conta com tela enorme de 6,72 polegadas e resolução Full HD+. Além disso, ele traz releitura própria da Dynamic Island, que está presente em telefones da Apple. O conjunto fotográfico é outro destaque deste aparelho. Para ele, a Realme reservou dois sensores traseiros, com câmera principal de 64 MP e sensor de profundidade de 2 MP. No site da Amazon, é possível encontrar o Realme C55 por a partir de R$ 962.

– Moto G73 – a partir de R$ 1.169: O Moto G73 foi lançado em janeiro deste ano e traz muitos pontos chamativos em sua ficha técnica. Ele conta com tela de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Quanto ao desempenho, o telefone chega com o processador Dimensity 930, da MediaTek. O chip atinge uma velocidade máxima de 2,2 GHz e oferece performance satisfatória na hora de rodar aplicativos pesados. No site do Mercado Livre, ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.169.

– Galaxy M34 – a partir de R$ 1.259: Para quem busca um celular intermediário com muita bateria, o Galaxy M34 é a escolha certa. Para ele, a Samsung reservou um componente de 6.000 mAh. Com este número, o M34 consegue até 24 horas de reprodução de vídeos e até 51 horas de ligações. Além disso, o modelo ainda conta com suporte para carregamento rápido de 25 W. O Galaxy M34 pode ser encontrado no Mercado Livre por preços a partir de R$ 1.259.

– Motorola Edge 30 Neo – a partir de R$ 1.569: O Edge 30 Neo é mais um intermediário da Motorola. Lançado em outubro de 2022, o aparelho chega com design que chama atenção de qualquer usuário. A parte traseira, que abriga o conjunto de câmeras, tem base metalizada, disponível em quatro cores escolhidas pela empresa Pantone: Aqua Foam (verde), Black Onyx (preto), Ice Palace (prata) e Very Peri (lilás). Na Amazon, ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.569.

– Redmi Note 12 Pro 5G – a partir de R$ 1.670: Lançado globalmente em outubro de 2022, o Redmi Note 12 Pro só chegou às lojas brasileiras em abril de 2023. A aposta intermediária da Xiaomi conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. O modelo traz conjunto triplo de câmeras de até 50 MP, que além de garantir fotos em alta qualidade, também consegue gravar vídeos em até 4K a 30 fps (quadros por segundo). No site da Amazon, ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.670.

– Poco X5 Pro – a partir de R$ 1.709: O Poco X5 Pro, por sua vez, aposta em um sistema fotográfico extravagante. Lançado em fevereiro deste ano, o modelo conta com câmera principal de 108 MP, além de ultrawide de 8 MP e sensor macro de 2 MP. Já para selfies e videochamadas, a gigante coreana preparou lente de 16 MP. O X5 Pro também traz bateria de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 67 W. Além de garantir ao menos um dia inteiro longe das tomadas, na hora de recarregar, o smartphone leva 45 minutos para partir de 0 a 100% de carga, segundo a fabricante. No site da Amazon, o Poco X5 Pro pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.709.

– Galaxy A54 – a partir de R$ 1.855: Para fechar com chave de ouro, temos o Galaxy A54. Este modelo é um dos intermediários mais cobiçados da Samsung. Ele chega com tela Super AMOLED de 6,4 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, o A54 traz sistema fotográfico completo e promete ótimas fotos, graças a seu sensor principal de 50 MP e abertura de f/1.8. Para completar a experiência, ele conta com ultrawide de 12 MP e macro de 5 MP. Para selfies, a fabricante preparou lente de 32 MP. No site do Mercado Livre, ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.855. As informações são do site TechTudo.

