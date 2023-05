Geral Velório da rainha Elizabeth pode ter custado o dobro da coroação do rei Charles; entenda

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

O período de luto oficial pela morte da rainha Elizabeth II custou 162 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão) ao Reino Unido. (Foto: Divulgação)

O período de luto oficial pela morte da rainha Elizabeth II custou 162 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão) ao Reino Unido, de acordo com anúncio do Tesouro britânico. A monarca morreu em 8 de setembro do ano passado, aos 96 anos, no Castelo de Bamoral, na Escócia.

Estima-se que 250 mil pessoas tenham enfrentado horas e horas na fila para dar o último adeus à rainha no funeral realizado na Abadia de Westminster, antes de seu enterro na capela de St. George, no Castelo de Windsor, em 18 de setembro.

Durante os 10 dias de luto, a maioria das empresas permaneceram abertas, mas muitos eventos foram cancelados.

Reino Unido reembolsou a Escócia

De acordo com os números recém-divulgados, os custos para os departamentos governamentais do Reino Unido incluíram 57,42 milhões de libras para o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, 2,565 milhões de libras para o Departamento de Transporte, 2,096 milhões de libras para o Ministério das Relações Exteriores e 2,89 milhões de libras para o Ministério da Defesa.

O custo para o governo na Escócia – onde foi realizada uma lenta procissão fúnebre e um dia de velório, já que a rainha morreu no país – foi de 18,756 milhões de libras. O Tesouro do Reino Unido disse que o valor foi reembolsado.

“A morte de Sua Majestade rainha Elizabeth II em 8 de setembro de 2022 e o período de luto nacional que se seguiu foi um momento de enorme significado nacional”, afirmou o secretário do Tesouro, John Glen.

“As prioridades do governo eram que esses eventos ocorressem sem problemas e com o nível apropriado de dignidade, garantindo sempre a segurança do público.”

Mais de 5.000 policiais de todo o Reino Unido fizeram a segurança dos dez dias de eventos cerimoniais para marcar a morte da rainha. O dia do funeral contou com a maior operação policial realizada pela Polícia Metropolitana de Londres até aquele momento, superando as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012.

Valor da coroação de Charles

Sucessor e filho da rainha, o rei Charles III foi ungido e coroado em 6 de maio, durante três dias de celebração que custaram entre 50 milhões de libras e 100 milhões de libras, segundo estimativas divulgadas pela imprensa britânica. O valor oficial ainda será divulgado pela família real. As informações são do jornal Valor Econômico e da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

