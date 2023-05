Geral Cartas com conteúdo sexual escritas pela princesa Diana ao rei da Grécia são leiloadas no Reino Unido

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Os dois cartões foram vendidos em 17 de maio por um lance de U$ 7 mil (na cotação atual, R$ 35 mil). (Foto: Divulgação)

As cartas que a princesa Diana escreveu para Constantino II, o último rei da Grécia, foram colocadas à venda na casa de leilões Dominic Winter Auctioneers. O bilhete secreto estava cheio de conotações sexuais e piadas de dupla sentido.

Os dois cartões foram vendidos em 17 de maio por um lance de U$ 7 mil (na cotação atual, R$ 35 mil). Ambas as notas foram assinadas com as letras de Diana e cada uma tinha uma mensagem especial escrita para o rei.

Na frente do primeiro cartão, o desenho de uma mulher recebendo sexo oral de um homem, com a pergunta: “Qual a definição de um homem perfeito?”, e a resposta dentro diz: “Um anão com uma língua de 25 centímetros que consegue respirar pelas orelhas”.

No segundo, a ilustração de Adão no paraíso. “Adão veio primeiro”, escreveu na capa, com a frase interna: “É o que os homens sempre fazem”, dando a entender que por conta do verbo “came”, em inglês, o homem chegou ao ápice do prazer primeiro do que a mulher.

Constantino governou a Grécia de 1964 a 1973, quando a monarquia foi abolida. Ele morreu neste ano, aos 82 anos. O governante tinha laços com a família real britânica, sendo o primo de primeiro grau do marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip.

Constantino também foi padrinho do filho mais velho de Diana, o príncipe William, enquanto Philip e Diana foram posteriormente nomeados padrinhos do filho mais novo dele com Anne-Marie da Dinamarca, o príncipe Philippos da Grécia e Dinamarca, nascido em 1986.

Manias do rei Charles

Em outra frente, entre manias e regalias, o rei Charles III chama atenção para o seu estilo de vida. De acordo com o o especialista em monarquia britânica, Gordon Rayner, que já participou de diversas viagens, o monarca de 74 anos ainda tem um drinque favorito que consome diariamente: o dry martini.

Rayner ainda traz detalhes: Charles consome a bebida sempre antes do jantar, composta de meio gin e meio vermute seco. O monarca aprecia tanto o drinque que chega a levar os ingredientes clássicos do coquetel, bem como a própria taça, em viagens.

Já a rainha Camilla também gosta de tomar sua bebida preferida nas férias, mas segundo o especialista, ela gosta mais de vinho do que do destilado de seu marido.

“Quando o rei viaja para o exterior, ele leva seus próprios ingredientes para serem misturados por sua equipe ao seu gosto preciso de martini, enquanto a rainha Camilla carrega consigo um estoque de vinho tinto, geralmente da denominação Pomerol de Bordeaux”, detalhou Rayner ao The Telegraph. As informações são do jornal O Globo.

2023-05-19