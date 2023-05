Geral Único senador negro do Partido Republicano, Tim Scott vai enfrentar Donald Trump

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

O senador americano Tim Scott entrou na corrida para candidato à Casa Branca em 2024. (Foto: Reprodução)

O senador americano Tim Scott entrou na corrida para candidato à Casa Branca em 2024 pelo Partido Republicano, segundo documentos apresentados à Comissão Federal Eleitoral nesta sexta-feira. Único negro da legenda no Senado, Scott disputará a vaga contra o ex-presidente americano Donald Trump, favorito nas pesquisas de intenção de voto.

Scott, de 57 anos, cuja candidatura era esperada desde que lançou seu comitê exploratório presidencial em abril, planeja dar início oficialmente à campanha pela candidatura em sua cidade natal, North Charleston, na Carolina do Sul, a partir da próxima segunda-feira.

O político passou os últimos meses visitando estados considerados cruciais para ganhar impulso prévio na disputa pela indicação do Partido Republicano, onde destacou sua fé cristã e os valores conservadores que aprendeu em um humilde lar monoparental. Além disso, ele ressaltou sua visão como o único afro-americano na bancada republicana no Senado.

“As famílias americanas estão famintas de esperança. Necessitamos ter fé. Fé em Deus, fé nos demais e fé nos Estados Unidos”, escreveu no Twitter na quinta-feira.

Scott se a une a um campo crescente de candidatos com a esperança de se aproximar do favorito Donald Trump, mas a tarefa se mostra desafiadora, com pesquisas recentes indicando que conta com apenas 2% de apoio, em média, 34 pontos atrás do ex-presidente.

Os demais pré-candidatos são a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, o ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson e Larry Elder, um locutor de rádio e primeiro afro-americano a entrar na corrida pela nomeação republicana.

Os holofotes, no entanto, se voltam para o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve lançar sua pré-candidatura presidencial na próxima semana, tornando-se o adversário com mais chances de vencer Trump nas primárias republicanas.

Raridade no país

Como um conservador negro, Scott é uma raridade em um país onde a política é fortemente dividida em linhas raciais. Cerca de 92% dos eleitores negros apoiaram o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, enquanto 55% dos eleitores brancos apoiaram Trump.

Scott costumava criticar Trump quando ele era presidente por fazer comentários racialmente insensíveis e bloqueou vários de seus indicados judiciais por esse motivo também. Ao mesmo tempo, o senador da Carolina do Sul acusou os democratas de explorar as tensões raciais para ganhos partidários. As informações são da agência de notícias AFP.

