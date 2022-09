Mundo Velório do ex-líder russo Mikhail Gorbachev não tem honrarias para chefe de Estado, e Putin não comparece

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Houve uma cerimônia pública, mas não foi no palácio do governo, como a de outros líderes soviéticos. Líderes de países ocidentais não compareceram. (Foto: Reprodução)

O velório público de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, aconteceu neste sábado (3) em Moscou. A cerimônia não ocorreu no Kremlin, como a de outros chefes de Estado russos e não contou com a presença do presidente Vladimir Putin, mas houve uma despedida pública em que a população pôde ver o caixão.

Putin, que foi dirigente da agência KGB, já chamou o colapso da União Soviética de “catástrofe geopolítica”, negou a Gorbachev todas as honras de Estado e disse que sua agenda não lhe permitia comparecer ao velório. A emissora de televisão estatal mostrou, na quinta (01), imagens de Putin depositando rosas vermelhas sobre o caixão de Gorbachev no Hospital Clínico Central de Moscou, onde morreu na última semana, aos 91 anos.

A cerimônia de despedida ocorreu no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos de Moscou, mesmo local onde também foram velados Josef Stalin, Vladimir Lenin e Leonid Brezhnev.

O caixão de madeira de Gorbachev foi coberto com uma bandeira russa e colocado no centro do salão.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, foi o único chefe de Estado que compareceu. Os líderes de países do Ocidente provavelmente teriam ido a Moscou, mas a guerra na Ucrânia fez com que as relações entre Rússia e países ocidentais se deteriorassem.

Contraste

A decisão do Kremlin contrastou diretamente com a morte de Boris Yeltsin, que foi fundamental para deixar o ex-líder de lado quando a União Soviética se desfez e escolheu Putin como o homem mais adequado para sucedê-lo.

Quando Yeltsin morreu, em 2007, o atual presidente declarou estado de luto por um dia em toda a Rússia e participou de um grande funeral de Estado na Catedral de Cristo Salvador, em Moscou. Embora já tenha dito em várias oportunidades que não deseja uma nova URSS, Putin disse que a dissolução do Estado soviético foi a maior catástrofe geopolítica do século XX.

Um dia após a morte de Gorbachev, Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que o ex-líder errou ao acreditar que o fim da Guerra Fria daria início a um período de “romance eterno” entre uma nova União Soviética e o Ocidente.

Perestroika

Gorbachev tornou-se um herói para muita gente no Ocidente pelo fim do controle comunista soviético da Europa Oriental, que durou de mais de quatro décadas. Isso permitiu a reunificação da Alemanha.

Nessa mesma época, 15 repúblicas que pertenciam à União Soviética exigiram sua independência. Gorbachev não conseguiu evitar o colapso da União Soviética, e muitos russos não o perdoam por isso. Seu governo também foi marcado por um caos econômico depois de uma política de liberalização conhecido como Perestroika.

