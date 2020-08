Devido a pandemia do novo coronavírus tudo precisou se adaptar. Para respeitar as medidas de restrições impostas pelo governo do estado, vem aí a primeira Expointer Digital das Máquinas Agrícolas. O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) anunciou uma plataforma on-line para os produtores rurais conseguirem comprar suas máquinas sem saírem de casa. O portal das Máquinas Agrícolas ficará dentro do site oficial da Expointer e funcionará de 29 de agosto até o dia 6 de setembro.

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS, Cláudio Bier, este é o momento de se reinventar. “É hora de otimismo e coragem para puxar o estado e o país para frente. O agro não parou. É o setor que vem sustentando o Brasil. Por isso, tivemos que nos reinventar, criando um novo formato para o segmento das máquinas agrícolas dentro da maior exposição agropecuária da América Latina”, comentou.

Na plataforma digital, o visitante encontrará os expositores e poderá navegar nas diferentes marcas e conversar com os vendedores por meio de um chat ou em salas de reunião virtual. Estará conectado no ambiente de negócio dentro de casa através do celular ou computador.

O presidente do Simers destaca que o Brasil teve uma super safra, com a soja atingindo preço excepcional. E no Rio Grande do Sul, onde a seca trouxe perdas, o arroz que é a lavoura irrigada, teve boa produção e o preço está igualmente valorizado.

Conforme Cláudio Bier, o produtor está buscando cada vez mais produtividade, comprando máquinas que realizam o trabalho com mais rapidez na hora do plantio e da colheita, além de reduzir as perdas dos grãos. As máquinas modernas, com tecnologia, aumentam a eficiência e permitem o crescimento da produção sem elevar a área plantada.

Já a Expointer virtual irá ocorrer de 29 de agosto a 4 de outubro. Neste período, serão realizadas atividades on-line que buscarão estimular a cadeia do agronegócio e a economia em meio à crise.