O Grupo Oncoclínicas RS vai promover a sua segunda live que faz parte do projeto “Falando de Saúde”, nesta próxima quarta-feira (26), às 19h. O convidado para falar sobre a importância do esporte para promoção da saúde, bem-estar e o desenvolvimento social da população é o técnico e ex-jogador Dunga. O debate virtual será conduzido pelos oncologistas e pesquisadores Dr. Carlos Barrios e Dr. Stephen Stefani.

O projeto tem como objetivo compartilhar mensagens, projetos e experiências positivas com a comunidade gaúcha. A iniciativa traz para discussão assuntos de interesse coletivo, intercalando aspectos relacionados à prevenção de doenças, especialmente o câncer. Também contextualiza com o atual período de pandemia ao trazer a opinião dos convidados sobre dicas de como enfrentar desafios e o que esperar do chamado “novo normal”.

Dunga também irá falar a respeito de seus projetos sociais realizados na capital gaúcha, como o Seleção do Bem. O evento é gratuito e aberto ao público, os interessados devem acessar o site, clicando aqui.