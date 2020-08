E mesmo em meio a pandemia a SMART Consultoria, Representação e Marketing Digital apostou na mudança. A empresa, que nasceu em Recife, adota um novo endereço, em Igrejinha, no interior do Rio Grande do Sul, e mantém o endereço da SMART Nordeste como uma filial. A empresa foi fundada por Eduardo Schuler, em 2014.

“A mudança marca uma nova fase, além da consultoria em vendas, há um ano incluímos no portfólio um novo produto, o marketing digital, que vem performando muito bem. Como este núcleo estava em Igrejinha, minha cidade natal, de onde saí para explorar o mundo e suas oportunidades aos 17 anos, resolvi que era hora de investir, apostar na cidade e fazer essa mudança”, explica o empreendedor Eduardo Schuler.

A nova sede da SMART abriga sob o mesmo teto todos os departamentos de uma agência de marketing digital, além de equipe qualificada, com profissionais treinados, e com experiência em vendas, consultoria e representação comercial.

“O projeto vai além. Com a pandemia estamos ativando nossos serviços básicos, mas em um futuro não tão distante, a SMART Sul vai ser espaço de capacitações, cursos, palestras e treinamentos. Quem sabe até um coworking, uma incubadora de empresas e novos projetos!?”, destaca Eduardo.