Esporte Vem ou não vem? Ancelotti volta a despistar acordo com a Seleção Brasileira: "Tudo são rumores"

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

CBF dá como certa a contratação do treinador italiano para ser o novo técnico do Brasil. (Foto: Reprodução)

Embora a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) dê como certa a contratação de Ancelotti para ser o técnico da Seleção Brasileira, o treinador italiano voltou a despistar um possível acordo com a entidade. Em entrevista à Rádio Anch’io Sport, o atual comandante do Real Madrid afirmou estar feliz no clube espanhol e disse que tudo isso não passa de boatos.

“Acordo com o Brasil? É tudo uma questão de rumores… Estou muito feliz no Real Madrid tal como as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível”, disse Ancelotti.

Para a CBF, Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção a partir de 2024. Este foi o desfecho dos dois encontros que o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, tiveram na Espanha em junho. Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo, foi noticiado que o renomado e vitorioso treinador do Real Madrid era o principal alvo para o novo ciclo do Brasil.

No entanto, com contrato com o Real Madrid até o fim da próxima temporada europeia, em junho de 2024, Ancelotti sempre disse em entrevistas que, se dependesse dele, cumpriria o contrato com o Real Madrid até o fim. A Confederação Brasileira de Futebol, por outro lado, sempre deu indícios de que não desistiria do técnico. E, pelo jeito, o final da trama será feliz para Ednaldo Rodrigues e a Confederação.

Legalmente, Ancelotti não pode assinar nenhum contrato até janeiro (seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid). Mas a entidade entende já ter garantias do negócio. Atualmente, Fernando Diniz, do Fluminense, é o técnico interino da Seleção.

Homenagem

Na quarta-feira passada, Ancelotti foi homenageado pela Universidade de Parma e recebeu o título de Mestre Honorário pela sua carreira no futebol. Durante uma fala do Reitor, o treinador foi confirmado na seleção brasileira.

“Em 2024, Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos técnicos: treinar o Brasil. O primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a seleção brasileira. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é total e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará”, discursou Andrei Paolo, professor da faculdade.

