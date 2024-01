Rio Grande do Sul Vencedores do sorteio de outubro do Nota Fiscal Gaúcha têm até o dia 29 de janeiro para resgatar os prêmios

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

No total, foram sorteados R$ 700 mil. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado pelo vencedor Foto: Divulgação No total, foram sorteados R$ 700 mil. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado pelo vencedor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os consumidores contemplados no sorteio 133 do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), realizado em outubro do ano passado, devem efetuar o resgate dos prêmios até 29 de janeiro. Depois dessa data, os cidadãos perderão o direito de receber os valores.

No total, foram sorteados R$ 700 mil. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado pelo vencedor, morador do Litoral Norte.

No entanto, até a última sexta-feira (19), 128 pessoas ainda não haviam solicitado o resgate de premiações que somam R$ 74,5 mil. Uma delas é uma moradora da Região Noroeste do Estado, que tem R$ 5 mil a receber. Também estão pendentes 12 prêmios de R$ 1 mil, que estão disponíveis para contribuintes de Porto Alegre, da Região Metropolitana, da Serra, da Fronteira Oeste e das regiões Norte, Central e Sul.

É possível fazer a solicitação do valor acessando o site do NFG ou o aplicativo do programa, disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store. Conforme o regulamento do NFG, o prazo para resgatar o valor é de 90 dias após a homologação do sorteio – que, no caso de outubro, foi realizado no dia 26 e homologado em 1º de novembro.

O sorteio do mês de janeiro ocorrerá no dia 25. Com 3,5 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal.

Passo a passo para fazer o resgate

1- No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha.

2- Vá em Meus Prêmios e solicite o resgate.

3- Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

