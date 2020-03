Agro Vencimento de contratos do Programa Troca-Troca de Sementes é prorrogado para 31 de maio no RS

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS prorrogou o prazo de vencimento dos contratos do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo de 30 de abril para 31 de maio.

Com a medida, o secretário Covatti Filho atende a pedidos do setor produtivo em razão da prolongada estiagem, que tem causado danos à agropecuária, e da necessidade de proteger e evitar a descapitalização dos produtores e suas entidades representativas.

Em março, a secretaria já havia prorrogado o prazo de pagamento de parcelas de contratos vigentes do Funterra (Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul) e do Feaper (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais).

“No momento em que nossos agricultores calculam grandes prejuízos em suas lavouras pela estiagem, temos o dever de buscar soluções que amenizem a situação”, disse Covatti Filho.

O Programa Troca-Troca de Sementes de 2019 beneficiou cerca de 50 mil agricultores de 499 entidades (prefeituras, sindicatos e associações), em 387 municípios, para a semeadura de mais de 143 mil hectares de plantio, ou 19,1% da área cultivada no Estado.

