Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

As vendas no Natal deste ano devem ser 18% superiores ao mesmo período de 2020, segundo a FCDL-RS

Os comerciantes gaúchos esperam resultados mais positivos nas vendas no Natal deste ano, segundo a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul). Em 2020, conforme a entidade, a segunda onda da pandemia de coronavírus atrapalhou a comercialização de produtos na data comemorativa, especialmente nas lojas físicas.

Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais, a expectativa é de que os consumidores busquem os presentes natalinos e valorizem as lojas locais. “Mesmo em um cenário de dificuldades econômicas, com inflação crescente e preços mais elevados, acreditamos que o Natal de 2021 terá um incremento nas vendas do comércio gaúcho. Existe a retomada de eventos sociais, confraternizações familiares e, especialmente, o fator emocional da data comemorativa. São fatores que acabam levando os consumidores às compras”, avaliou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Pela projeção da entidade, o Natal deste ano tem potencial para injetar cerca de R$ 5 bilhões na economia gaúcha, o que determinaria vendas quase 18% superiores ao mesmo período de 2020. Em todo o País, a previsão é de uma circulação de quase R$ 40 bilhões.

“Provavelmente, o Natal será uma data de recuperação das vendas, tão prejudicadas desde março de 2020. Temos mais dinheiro circulando no mercado com o pagamento do 13º salário e do Auxílio Brasil. Observamos uma grande vontade dos consumidores em comprar presentes, alimentos e bebidas para as ceias natalina e do Ano-Novo. Existe a disposição dos gaúchos em consumir e acreditamos que eles irão superar as dificuldades que o momento econômico apresenta para concretizar esse desejo”, destacou Koch.

Em função das dificuldades financeiras que a maioria da população está enfrentando, a expectativa é de que o valor médio dos presentes no Natal de 2021 deve ficar na casa dos R$ 145 no RS. Os produtos mais procurados devem continuar sendo aqueles mais tradicionais para a data, como roupas, calçados, produtos de beleza e perfumaria para os adultos e brinquedos para as crianças.

