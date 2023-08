Brasil Vendas de veículos sobem 24% em julho no Brasil após incentivos do governo

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na comparação com junho deste ano - quando o programa de incentivo já estava em vigor - vendas cresceram 19% Foto: Reprodução Na comparação com junho deste ano - quando o programa de incentivo já estava em vigor - vendas cresceram 19%; no ano, licenciamentos acumulam alta de 11,3% Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O licenciamento de veículos cresceu 24% no mês de julho deste ano no Brasil em comparação com o mesmo período de 2022. O dado é da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

O incentivo do governo à indústria automobilística já chegou ao fim, mas alta das vendas indicam que benefício tributário ainda tem impactos nos dados divulgados pelo setor.

Ao todo foram licenciados 225,6 mil veículos em julho. Em comparação com o mês anterior, o aumento foi de 19%. Vale destacar que junho já havia registrado alta, de 7,4%. Segundo a Anfavea, neste ano já foram licenciados 1,2 milhão de veículos. O aumento é de 11,3% em relação ao mesmo período de 2022.

A produção de veículos, por outro lado, apresentou recuo de 16,4% na comparação ano a ano. Em relação ao mês de junho, a queda foi de 3,3%. O dado reforça a avaliação de que o pacote de isenções não chegou na produção, apesar do impacto nas vendas.

Isso porque o estímulo às vendas foi fundamental para desafogar os estoques das montadoras, mas não o suficiente para elevar a produção no período. No ano a produção ainda fica levemente positiva, 0,3% acima da registrada em 2022. Foram produzidos em 2023 no País, segundo a Anfavea, 1,3 milhão de veículos.

As exportações também apresentaram tendência de queda. Em relação a julho de 2022, o recuo foi de 27,6%; já na comparação com junho deste ano, foi de 17,1%. No ano, as exportações totais ficam 10,6% abaixo daquela registrada em 2022 (257 mil exportações).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/vendas-de-veiculos-sobem-24-em-julho-no-brasil-apos-incentivos-do-governo/

Vendas de veículos sobem 24% em julho no Brasil após incentivos do governo

2023-08-07