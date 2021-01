Brasil Vendas on-line devem crescer 18% em 2021 após salto de 68% em 2020

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em 2020, número de pedidos on-line somou 301 milhões. Foto: Reprodução Em 2020, número de pedidos on-line somou 301 milhões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A pandemia de coronavírus que levou milhares de brasileiros a aderirem às compras on-line diante das restrições de circulação em 2020, o que resultou em um salto de 68,2% no faturamento do setor, para R$ 126,3 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) em parceria com a Neotrust|Compre&Confie. Para 2021, a projeção é que o faturamento do comércio eletrônico cresça 18%.

No ano passado, o número de pedidos on-line somou 301 milhões, um aumento de 68,4% ante 2019, com um valor médio por compra de R$ 419,40, valor 0,24% menor que no ano anterior.

A F360º, plataforma de gestão financeira para franquias, pequenos e médios varejistas, aponta que sua base de clientes cresceu 50% no ano passado, para 6 mil empresas, e a receita avançou 71,4%, para R$ 12 milhões.

Para 2021, a expectativa é de que a receita aumente 119,4%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil