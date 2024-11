Economia Vendas online batem recorde de R$ 4,27 bilhões na Black Friday deste ano

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

O montante é 8,4% maior do que o mesmo período do ano passado. Foto: Reprodução O montante é 8,4% maior do que o mesmo período do ano passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As vendas online faturaram R$ 4,27 bilhões durante as promoções da Black Friday desta sexta-feira (29). O montante é 8,4% maior do que o mesmo período do ano passado, quando houve faturamento de R$ 3,94 bilhões.

Conforme o levantamento, em unidades vendidas, foram 20,67 milhões. Em 2023, foram 18,88 milhões, um aumento de 9,4%. A data oficial da Black Friday – última sexta-feira de novembro – coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a proximidade com o Natal, que podem fortalecer os gastos do consumidor, estima a Neotrust Confi. Até agora, o ano de 2024 já registrou um aumento de 13,8% no faturamento do varejo online.

Na quinta-feira, (28), a plataforma Black Friday Hora a Hora registrou R$ 1,70 bilhão em faturamento, 5,8% a mais do que a véspera da Black Friday 2023, que obteve R$ 1,60 bilhão. Entre quinta e sexta-feira deste ano, foram R$ 5,97 bilhões de faturamento, 33,02 milhões de produtos vendidos e R$ 180,7 no valor médio por produto comprado.

A estimativa era um aumento de 9,1% em relação ao ano passado. A empresa disse que entre quinta e domingo (1º), período da data promocional, o faturamento das vendas pode alcançar R$ 9,3 bilhões no comércio eletrônico.

“O e-commerce brasileiro continua sua trajetória ascendente, com um significativo aumento no faturamento e no volume de pedidos em comparação ao ano anterior. Os consumidores estão cada vez mais confiantes e aproveitam as oportunidades de descontos para realizar investimentos em compras online, refletindo uma tendência de mercado em plena expansão”, explica Juliana Lorenzetti, diretora de growth da Neotrust Confi.

Os dados do pós-Black Friday também animam o setor. A empresa disse que aguarda os resultados das últimas vendas da data promocional até segunda-feira (2), quando ocorre a Cyber Monday, data comercial voltada principalmente ao segmento de eletrônicos e eletrodomésticos. As informações são da CNN Brasil.

