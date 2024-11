Inter Sonhando com o título do Brasileirão, Inter visita o Flamengo no Maracanã neste domingo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Neste domingo (1º), o Inter tem encontro marcado contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 36° rodada do Brasileirão e o resultado pode manter viva o sonho do título para o Colorado.

Com 65 pontos na terceira colocação, o Inter está apenas oito pontos do líder Botafogo e cinco do vice, Palmeiras. O desejo do clube gaúcho é se aproximar do topo da tabela e manter a invencibilidade de 16 jogos sob o comando de Roger Machado.

O time da casa, que já tem vaga direta garantida na próxima edição da Copa Libertadores, ocupa a quinta posição, com 63 pontos, e apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro.

Flamengo

Sem Pulgar, que cumprirá suspensão, Filipe Luís terá que fazer alterações no time titular. Ainda em recuperação de grave lesão, Luiz Araújo continua não relacionado para as partidas.

Provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabigol (Plata).

Inter

Após tomar o terceiro cartão amarelo, Borré será desfalque para a partida contra o Flamengo. O técnico Roger Machado aguarda a liberação de Bruna Tabata por parte da equipe médica , mas a tendência é que o meia não participe do jogo.

Provável escalação: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Gabriel Carvalho, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

