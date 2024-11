Grêmio Grêmio recebe o São Paulo em jogo que pode ser decisivo para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

No primeiro turno, o clube paulista venceu a partida por 1 a 0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio No primeiro turno, o clube paulista venceu a partida por 1 a 0. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste domingo (1º), o Grêmio recebe a visita do São Paulo, às 16h, na Arena. A partida será válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro e pode ser decisiva para o Tricolor. No embate no primeiro turno, no Morumbis, o clube paulista venceu por 1 a 0.

Com apenas 41 pontos, na 14° colocação, o confronto pode garantir a permanência do Grêmio na Série A. Caso vença e aliado a uma combinação de resultados na rodada, o Tricolor poderá matematicamente livre do rebaixamento.

O São Paulo, por outro lado, busca uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a sexta posição na tabela, com 59 pontos.

Grêmio

Sem Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito na partida contra o Juventude, continua sendo desfalque na equipe de Renato Portaluppi. O treinador deve promover alterações no time que iniciou a partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (27), com a saída de Rodrigo Caio e a entrada de Pedro Geromel, que deve formar dupla inédita com Jemerson.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

São Paulo

O time paulista tem a volta do lateral-direito Moreira, que havia sido relacionado pela última vez há um mês, por opção do técnico Luis Zubeldía. Calleri ainda é dúvida para a partida.

Provável escalação: Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha ou Welington); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

