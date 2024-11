Rio Grande do Sul Contribuintes gaúchos terão mais de 100 mil chances de ganhar prêmios no Receita da Sorte de Natal

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Serão disponibilizadas 3.513 chances diárias no Receita da Sorte de Natal Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Serão disponibilizadas 3.513 chances diárias no Receita da Sorte de Natal. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) vai dar mais de 108 mil chances de ganhar prêmios em dezembro no Rio Grande do Sul. No último mês do ano, serão disponibilizadas 3.513 chances diárias no Receita da Sorte de Natal, 910 a mais do que nos outros onze meses do ano.

Ao todo, são mais de R$ 2,3 milhões em prêmios. Os prêmios diários para o mês são os seguintes:

– Três prêmios de R$ 1.000;

– Dez prêmios de R$ 500;

– Mil prêmios de R$ 50;

– Mil prêmios de R$ 10;

– 1,5 mil prêmios de R$ 5.

O Receita da Sorte é uma modalidade de sorteio de prêmios diários do NFG e foi criado pela Receita Estadual com o objetivo de distribuir valores em dinheiro todos os dias do ano para quem lembra de solicitar o CPF na nota. Os contribuintes só precisam ler o QR Code ou clicar na nota que fica disponível na carteira digital do aplicativo no mesmo dia da compra.

Assim que uma compra é concluída, o aplicativo envia uma notificação, caso estejam habilitados no dispositivo móvel os alertas da ferramenta. Acessando a seção do Receita da Sorte, a nota fica disponível, como se fosse uma espécie de carteira digital. Assim, para concorrer aos R$ 75.500 em prêmios diários, basta clicar nela, no mesmo dia da compra, para concorrer, sem necessidade de fazer a leitura do QR Code. Caso os cidadãos sejam contemplados, a informação aparece na tela imediatamente.

Para essa ampliação significativa no número de prêmios e no valor distribuído, a Receita Estadual está realizando no mês natalino a distribuição dos prêmios instantâneos que não foram distribuídos e os que não foram resgatados pelos cadastrados no NFG.

“Quando não há vencedores, ou seja, quando a combinação de números gerados pelo sistema não encontra a mesma combinação nos números gerados pelo cidadão, o valor é redistribuído em sorteios futuros junto com as quantias dos prêmios que não tiveram seus resgates solicitados no prazo de 90 dias. E nada mais especial do que fazer isso em dezembro, mês marcado pelas celebrações de Natal e Ano Novo, e no qual um dinheiro extra e inesperado pode fazer a diferença nessas comemorações”, destacou o coordenador do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), Fernando Rodrigues dos Santos.

Além da participação no sorteio do Receita da Sorte, a mesma nota fiscal acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais do NFG, realizados nas quintas-feiras após as últimas quartas-feiras de cada mês.

Funcionamento

Cada ciclo do Receita da Sorte é aberto durante as 24 horas do dia, período no qual são gerados diferentes números, de forma aleatória, por meio de um sistema. Esses serão os números que serão contemplados. Ao participar, cada consumidor gera uma combinação que envolve a soma de dígitos da nota fiscal, da data e hora da autorização, bem como do CPF.

Para que a pessoa seja considerada vencedora, essa combinação deve ser a mesma de um dos números gerados pelo sistema. Quando não há vencedores, o valor é redistribuído em sorteios futuros. Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo do NFG e escolher a opção Meus Prêmios. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba Meus Prêmios. Atualmente, o NFG conta com mais de 3,9 milhões de pessoas cadastradas.

