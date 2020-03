Você viu? Vendas online de produtos de higiene crescem mais de 100%

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

As vendas de gel antisséptico tiveram incremento de 165% no período. Foto: Reprodução As vendas de gel antisséptico tiveram incremento de 165% no período. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As vendas online de produtos de higiene crescem mais de 100%, segundo empresas do ramo. Nebulizadores e inaladores registraram aumento de 177,5% nas vendas online em relação a janeiro de 2020. Já as vendas de gel antisséptico tiveram incremento de 165% no período, segundo empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce.

“A venda dos itens relacionados à saúde mostra a preocupação dos brasileiros nesse período. A importância da prevenção e de manter a saúde em dia, especialmente com as variações de temperatura pelas quais o Sudeste vem passando, reforçam essa tendência”, destaca André Dias, diretor executivo de uma empresa do ramo.

Em fevereiro o varejo digital teve queda de 7,7% no volume geral de vendas, em relação ao mês anterior. Os segmentos que apresentaram queda mais significativa em número de pedidos foram câmeras, filmadoras e drones (- 42,3%), papelaria (-30,5%) e games (-30%). Outras categorias com considerável redução foram: eletrônicos (-19,4%), suplementos e vitaminas (-14,7%) e brinquedos (-13,1%). A categoria de moda e acessórios, carro-chefe das vendas pela internet, apresentou diminuição de 10,9% no período.

