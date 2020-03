Porto Alegre Saúde faz nova reunião sobre enfrentamento ao coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Participaram representantes de hospitais e entidades, gestores e técnicos do Município e do Estado. Foto: Jessica Gerber/SMS PMPA

Nesta sexta-feira (13), a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) promoveu mais uma reunião técnica para discutir o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Foram avaliadas as etapas do planejamento, sugeridas adaptações e equalizadas informações da situação atual em Porto Alegre, no estado e no país. Participaram representantes de hospitais públicos e privados e demais entidades de saúde, além de gestores e técnicos da SMS e da Secretaria Estadual de Saúde.

O Plano de Contingência conta com cinco níveis de resposta, de zero a quatro. No nível zero, não há casos confirmados; o nível 1 é marcado pelo primeiro caso confirmado de viajante; um caso confirmado de transmissão local altera o nível para número 2; no nível 3, a transmissão é sustentada na cidade; e, no nível 4, se caracteriza pelo limite da capacidade instalada.

Atualmente, a capital gaúcha está no nível 1, a partir da divulgação dos dois primeiros casos importados do novo coronavírus, confirmados na última quarta-feira, 11. Até o final da tarde de quinta-feira, 12, foram 175 notificações no último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, das quais 94 de casos descartados e duas de confirmados.

Orientações

Pessoas com histórico de viagem ao exterior devem ficar atentas a sintomas como febre, tosse e dificuldade respiratória até 14 dias do retorno. Caso apareçam, a orientação é procurar atendimento médico onde habitualmente consultam, seja na unidade de saúde de referência ou em consultório particular, preferencialmente com o uso de máscara, e restringir os locais de circulação. Todas as pessoas devem lavar as mãos com frequência ou usar álcool gel 70%, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e utilizar lenço descartável para higiene nasal.

No momento do atendimento, o paciente receberá indicação de permanência em casa ou, dependendo do caso, internação hospitalar. Nos casos leves, será agendada coleta de secreção no domicílio, feita pela equipe do Laboratório Municipal e encaminhada ao Lacen (Laboratório Central do Estado), com o objetivo de confirmar o caso e conter a transmissão da doença.

“A orientação é não procurar os hospitais, que são reservados para casos graves. A ideia é evitar o risco de aglomerar pessoas desnecessariamente nesses locais de atendimento”, explica o diretor de Atenção Hospitalar da SMS, João Marcelo Lopes Fonseca. “Se for necessário encaminhamento hospitalar, isso será feito pelos mecanismos usuais de regulação do Município, a partir da consulta na unidade de saúde ou consultório”, afirma. Todas as unidades de saúde têm condições de receber o paciente, fazer a avaliação e dar as orientações necessárias.

A reunião desta sexta-feira contou com a participação do coordenador municipal de Urgências, Diego Fraga; do diretor de Regulação, Jorge Osório; e do diretor de Atenção Primária, Thiago Frank. A Secretaria Municipal de Saúde faz atualizações constantes do Plano de Contingência e fornece informações para profissionais neste hotsite. Outras informações podem ser obtidas no site https://prefeitura.poa.br/coronavirus.

Porto Alegre possui unidades de saúde de referência à população em todas as regiões da cidade, além de seis unidades abertas das 8h às 22h:

– Modelo (Região Central)

– Tristeza (Região Sul/Centro Sul)

– Diretor Pestana (Região Noroeste/Humaitá – Navegantes/Ilhas)

– Ramos (Região Norte/Eixo Baltazar)

– São Carlos (Região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Primeiro de Maio (Região Glória/Cruzeiro/Cristal).

