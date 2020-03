Porto Alegre Manutenção das tampas recomeça na Azenha

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Para a noite de sexta foram programadas mais cinco tampas na região do Centro. Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA Para a noite de sexta foram programadas mais cinco tampas na região do Centro. (Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA) Foto: Maria de Lourdes Wolff/Dmae PMPA

Nesta sexta-feira (13) à noite e madrugada de sábado (14) o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) segue, entre 23h e 5h, o trabalho de renivelamento das tampas de ferro dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial na avenida Azenha. A pedido da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o serviço foi suspenso essa semana no período diurno em função do grande fluxo de veículos na via somado às obras de requalificação asfáltica, gerando ainda mais transtornos aos motoristas que trafegam naquele local.

Foram programadas para a noite mais cinco tampas na região do Centro, chegando a 48 os renivelamentos até o momento. Ao todo, 200 tampas foram selecionadas para nivelamento imediato em vias de grande circulação da cidade.

Os desníveis prejudicam o trânsito e danificam os equipamentos públicos. Em cada ponto selecionado, estão sendo feitos cortes no asfalto, remoção das tampas, escavação ao redor da estrutura, reforço da base no entorno e assentamento das lajes de suporte com a tampa de ferro embutida. Por último, são feitos os acabamentos e arremates. É um serviço de complexidade técnica que demanda tempo, cuidado e interrompe parte da via, segundo a prefeitura. O programa começou no dia 1º de fevereiro e terá R$ 1,2 milhão de investimento em recursos próprios do Dmae.

