Instituições da Secretaria da Cultura adotam medidas especiais de funcionamento para prevenção ao coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Decisão atinge instituições como o Theatro São Pedro. Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini/Arquivo Decisão atinge instituições como o Theatro São Pedro. (Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini/Arquivo) Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini/Arquivo

A Sedac (Secretaria de Estado da Cultura) suspendeu atividades como cursos, seminários, vernissages e outros eventos promovidos pelas instituições vinculadas à pasta, entre elas Theatro São Pedro, Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli) e Casa de Cultura Mario Quintana.

A medida foi tomada em decorrência de decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (13), sobre medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (novo coronavírus). O governo do Estado determinou que órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta suspendam atividades ou eventos coletivos, que impliquem a aglomeração de pessoas, pelo prazo de 30 dias. As medidas adotadas têm como objetivo evitar exposições desnecessárias do cidadão.

As instituições permanecem abertas atendendo ao público durante a vigência do decreto. A continuidade das atividades produzidas por terceiros (peças de teatro, shows etc.) previstas para ocorrerem dentro das instituições públicas fica a critério dos mesmos.

