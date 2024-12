Mundo Venezuela solta mais de 300 presos por protestos após eleição contestada de Maduro

12 de dezembro de 2024

Foto: Reprodução

Mais de 300 pessoas detidas nas manifestações na Venezuela contra a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro foram libertadas. O anuncio foi feito pelo governo nesta quinta-feira (12), a menos de um mês de sua posse para o próximo mandato. Eles fazem parte dos mais de 2.400 indivíduos que foram presos nas horas seguintes à proclamação da vitória de Maduro para um terceiro mandato de seis anos, que gerou protestos que deixaram 28 mortos e quase 200 feridos.

“Nas últimas 72 horas (10, 11 e 12 de dezembro) foram realizadas 103 solturas, que se somam a 225 medidas cautelares concedidas no dia 26 de novembro”, informou um comunicado da vice-presidência de Segurança, que é liderada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello.

A ONG Fórum Penal, dedicada à defesa de “presos políticos”, disse à AFP que até agora foram soltos 190 detidos: 165 do primeiro grupo e 25 do segundo, alguns deles menores de idade. Os detidos, incluindo mais de uma centena de adolescentes, foram acusados de “terrorismo” e levados para presídios de segurança máxima.

Muitos foram presos sem ordem judicial. O governo criou canais para denunciar suspeitos na chamada “Operação Tun Tun”, em referência ao som da batida na porta quando os oficiais chegam. O governo responsabiliza a oposição – à qual se refere como “setores fascistas e extremistas” – por “perturbar a paz da Venezuela”. As solturas, segundo o comunicado, “são realizadas atendendo à solicitação feita pelo presidente Nicolás Maduro (…) de revisar todas as ações relativas a atos de violência e crimes cometidos no âmbito da eleição de 28 de julho”.

Maduro, que frequentemente apela à “união cívico-militar-policial”, neutralizou duramente as manifestações, que rapidamente perderam apoio, em meio a um clima generalizado de medo. A oposição liderada por María Corina Machado, na clandestinidade, afirma que seu candidato, Edmundo González Urrutia, agora no exílio, derrotou Maduro nas eleições com 70% dos votos e, para provar, publicou cópias de mais de 80% das atas geradas pelas máquinas de votação.

O Conselho Nacional Eleitoral, acusado de servir a Maduro, garante, no entanto, que o presidente de esquerda venceu com 52% dos votos. O órgão não apresentou até hoje a apuração detalhada, como exige a lei. A posse para o período presidencial de 2025-2031 está prevista para 10 de janeiro.

“Já foi enviada uma carta ao presidente eleito, Nicolás Maduro Moros (…) para que seja empossado”, disse, nesta quinta-feira, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento controlado pelo chavismo.

O presidente já convocou seus apoiadores para saírem “às ruas aos milhões para jurar pela Venezuela, para jurar pela independência, para jurar pela pátria bolivariana”.

“O 10 de janeiro e os anos por vir serão anos de paz”, insistiu Maduro em um ato oficial na terça-feira.

González Urrutia, que os Estados Unidos e vários países reconhecem como presidente eleito, também disse que viajará da Espanha, onde está exilado, para a Venezuela, para assumir o cargo.

“Eu saí da Venezuela de forma temporária, sabia que voltaria a qualquer momento e o momento é 10 de janeiro, data da posse”, disse em entrevista recente ao jornal El País.

“Meu objetivo é tomar posse do cargo para o qual fui eleito e daí em diante, tomar as decisões que tiver que tomar; entre outras, a designação da equipe de governo”, afirmou o diplomata de 75 anos, que se exilou na Espanha, após ser alvo de um mandado de prisão na Venezuela.

