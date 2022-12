Saúde Verão aumenta em 30% os casos de cálculo renal

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

As pedras nos rins são formações sólidas de sais minerais e uma série de outras substâncias que podem migrar pelas vias urinárias. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Já pensou estar no auge das férias e ter uma crise de cálculo renal? Isso é bem comum. No verão, os casos de pedras nos rins aumentam em 30%, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia.

O urologista Dr. Marcos Dall’Oglio explica que “isso acontece porque nós transpiramos mais nas altas temperaturas e não repomos a quantidade suficiente de água para evitar a formação dos cristais”. Uma dica é observar a cor da urina – se estiver escura, você bebeu pouca água. O ideal é de dois a três litros por dia. Não fumar e manter uma dieta saudável, sem exagerar nos refrigerantes, carne vermelha e sal, também ajuda a prevenir o problema.

As pedras são formações sólidas de sais minerais e uma série de outras substâncias que podem migrar pelas vias urinárias. Os cálculos têm variados tamanhos, provocando obstrução parcial ou total do fluxo da urina. A dor começa nas costas e se irradia para o abdômen em direção à região inguinal. Há picos de cólica intensa seguida de certo alívio. As crises podem ser acompanhadas por náuseas e vômitos, necessitando de atendimento de urgência. A falta de tratamento pode trazer complicações, entre elas: novos cálculos, infecção urinária de repetição e até a perda da função renal. O urologista lembra que já realizou um estudo no Hospital Santa Marcelina (SP) que revelou um dado alarmante: 75% das pessoas que perderam um rim por causa benigna tiveram infecção crônica por cálculo obstrutivo no ureter ou rins.

O tratamento varia de acordo com a gravidade: orientação quanto à ingestão de líquidos e uso de medicamentos que irão controlar o equilíbrio ácido básico urinário ou minimamente invasivo endoscópico com laser para destruição de cálculos. Esta alternativa é recomendada nos casos refratários ao tratamento clínico ou quando gerar obstrução com piora da função renal ou infecção associada.

