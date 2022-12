Fama & TV Septicemia: entenda a doença do ator e diretor Dennis Carvalho

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo. Foto: Leo Martins/Divulgação A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo. (Foto: Leo Martins/Divulgação) Foto: Leo Martins/Divulgação

O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho, internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, está com septicemia. Seu estado de saúde é muito delicado, conforme revelou o blog do Ancelmo Gois. A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central. O problema foi apontado como a causa da morte do autor Gilberto Braga.

O que é septicemia?

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Tanto que, antigamente, a condição era chamada de “infecção no sangue”.

Sintomas

Os sintomas – e também os tratamentos – variam de acordo com o foco originário da síndrome. Em casos graves, a septicemia pode causar falência múltipla de órgãos e o chamado choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente e não responde ao tratamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo. Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco.

Prevenção

A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos.

A infectologista Rebecca Saad, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM), destaca a importância de a população se munir de informações acerca do problema. “Ao contrário do que as pessoas imaginam, a sepse não acontece somente no ambiente hospitalar. É importante que a população tenha mais informações sobre o assunto para evitar procurar o hospital só quando as coisas se agravarem. As pessoas estão habituadas a falar sobre questões como infarto do coração, por exemplo, mas pouco sabem sobre a sepse que é uma questão importante”.

A especialista explica que a automedicação e o uso indiscriminado de antibióticos podem levar a quadros ainda mais graves de sepse, justamente por aumentar o risco de infecção por bactérias resistentes a muitos antibióticos.

