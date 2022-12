Tecnologia Amazon Prime Air inicia entregas por drone

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

"Nosso objetivo é introduzir com segurança nossos drones nos céus", diz a Amazon. (Foto: Reprodução)

Sem nenhum grande anúncio ou festa, a Amazon começou a realizar entregas de produtos por drone em duas cidades nos Estados Unidos: Lockeford na California e College Station no Texas. A empresa confirmou em junho de 2022 que daria início ao projeto chamado Amazon Prime Air. Contudo, só seis meses depois que os planos realmente saíram do chão.

Para ver o projeto ganhar vida, a empresa de Jeff Bezos tem trabalhado de maneira próxima com as autoridades da Administração Federal de Aviação dos EUA. Em agosto de 2020, ela recebeu autorização para iniciar as entregas, mas só agora que está realmente realizando os primeiros testes com o público.

Além disso, foi necessário conversar com os oficiais das duas cidades para ter permissão para começar os trabalhos. Natalie Banke, porta-voz da companhia, comentou sobre as metas da marca: “Nosso objetivo é introduzir com segurança nossos drones nos céus. Estamos começando nessas comunidades e expandiremos gradualmente as entregas para mais clientes ao longo do tempo”.

Em Lockeford há cerca de 4 mil habitantes, segundo o DataUSA. Já em College Station, o número de residentes é de pouco mais de 120 mil, conforme os dados do censo americano.

O número mais baixo de moradores deve ser um ponto que facilita as primeiras iniciativas por parte da Amazon. Ela diz que vai avisar os clientes da disponibilidade do Prime Air em suas áreas.

O drone

Assim que uma compra for feita, o drone vai levar o pacote até o usuário e descerá o suficiente para soltar o produto no quintal da pessoa. Por fim, a máquina vai voar de volta até o centro de entregas.

Enquanto a Amazon demorava para colocar seus drones nos céus, o Walmart já estava trabalhando e oferecendo a alternativa para seus clientes. Pouco antes das festas de fim de ano, a rede de supermercados anunciou que disponibilizou o serviço para 11 lojas na área de Dallas, no Texas.

Custando US$ 3,99 por entrega, a opção da rede tem o nome de DroneUp. Ela oferece o envio de mais de 10 mil produtos, que inclui desde itens frágeis como ovos a até mesmo games e acessórios.

O objetivo da marca é a de expandir a atividade para mais cinco Estados norte-americanos, o que abraçaria cerca de 4 milhões de residências. Vale destacar que ainda não nenhuma confirmação sobre testes desse tipo no Brasil pela Amazon.

