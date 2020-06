Magazine “Verdades Secretas 2” deve ser gravada em 2021, diz autor

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Protagonizada por Camila Queiroz e Rodrigo Lombardi em 2015, trama de Walcyr Carrasco tem continuidade prevista por Walcyr Carrasco Foto: Divulgação Protagonizada por Camila Queiroz e Rodrigo Lombardi em 2015, trama de Walcyr Carrasco tem continuidade prevista por Walcyr Carrasco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

“Verdades Secretas”, sucesso produzido pela TV Globo em 2015 e protagonizado pela atriz Camila Queiroz, vai ganhar uma continuidade e o autor Walcyr Carrasco foi questionado sobre o projeto durante uma live com a jornalista Lilian Pacce.

“A gravação deve ser 2021, mas é uma decisão da empresa. A princípio, seria para o ano que vem, com lançamento primeiro na Globoplay e, depois, na TV aberta”, afirma o escritor, reiterando que a pandemia do coronavírus pode alterar as datas.

Ao falar sobre as mudanças que podem acontecer na teledramaturgia em decorrência da Covid-19, Walcyr pondera: “Não sei como será essa volta. Em novelas, contamos histórias de amor. Como ficará? Menos beijos, beijo programado? Vamos ver…”

De acordo com o autor, a realidade vivenciada pelo País é tão séria que a sua preocupação atualmente não é a maneira como contar romances na TV. “Cena de beijo é o de menos diante de tanto surto e falta de recursos”, afirma. “Vamos aguardar e torcer para essa quarentena chegar logo ao fim, mas nada de fim antecipado. Vamos respeitar as medidas.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine