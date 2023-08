Política Vereador joga dinheiro pela janela no interior do Maranhão

O vereador Sababa Filho (PCdoB), de Cândido Mendes, causou alvoroço ao jogar dinheiro pela janela da Câmara. (Foto: Redes Sociais/Reprodução)

O vereador Sababa Filho (PCdoB), da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão, causou alvoroço após jogar dinheiro pela janela da Câmara municipal. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais na manhã de sexta-feira, Sababa discursa na tribuna, rasga uma carta de renúncia e afirma ter recebido suborno de R$ 300 mil do prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus, o Facinho (PL), para desistir do mandato.

O vereador afirma que o suborno foi para que um aliado do prefeito assumisse a vaga, e os R$ 300 mil teriam sido entregues a um empresário ligado à família do prefeito. Na gravação, o parlamentar abre uma mochila, tira bolos de notas de R$ 50 e diz temer pela própria vida.

“Está aqui a minha carta, que eu vou rasgar. Se eu fosse renunciar, ia rasgar meu diploma. Posso sair daqui morto, posso estar assinando minha sentença de morte e todos os meus parentes, que tomem cuidado com as suas vidas”, afirmou o vereador durante o discurso. “O que eu recebi para renunciar está aqui dentro dessa mochila e eu vou jogar pela janela. O dinheiro do povo, da saúde, da educação tem que ir para a mão do povo”.

Durante o discurso de Sababa, ao fundo da gravação, alguns presentes na cerimônia que marcaria a renúncia do vereador faziam críticas à suposta atitude corrupta do prefeito. “Dinheiro pra saúde não teve”, afirmou uma pessoa. “No hospital não tem médico”, complementou outra.

Após anunciar que não renunciaria ao cargo, o parlamentar começa e jogar as notas de dinheiro pela janela, e uma multidão passa a se aglomerar na porta da Câmara para pegar o dinheiro.

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a reação dos populares do lado de fora do local. Um homem narra a situação: “É dinheiro para todo mundo, R$ 300 mil reais! Quem quer dinheiro?”, diz, enquanto mostra as pessoas disputando as cédulas.

O vereador registrou o caso na delegacia, e a origem do dinheiro será investigada. Em nota, a Prefeitura de Cândido Mendes chamou o discurso de “espetáculo político” para atrapalhar o prefeito Facinho. “O vereador Sababa Filho fez acusações infundadas e levianas”, afirma o texto.

Cândido Mendes possui quase 20 mil habitantes de acordo com os dados do último Censo. A Câmara de vereadores tem 11 parlamentares, sendo três do PL — partido do prefeito —, sendo dois do Avante, PCdoB e PP, além de um do PDT e do PSDB.

