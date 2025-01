Bruno Laux Vereador propõe Política Municipal de Incentivo à Prática Profissional de Esportes Eletrônicos em Porto Alegre

Por Bruno Laux | 29 de janeiro de 2025

Pórtico da Câmara Municipal de Porto Alegre. Fachada. Palácio Aloísio Filho. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

Capital gamer

O vereador Márcio Bins Ely (PDT) apresentou na Câmara de Porto Alegre uma proposta legislativa que institui a Política Municipal de Incentivo à Prática Profissional de Esportes Eletrônicos na Capital. A medida prevê uma série de instrumentos para o avanço da iniciativa, incluindo a organização e estruturação de circuitos de competição e de exposição de tecnologias pertinentes aos “e-sports”, além da concessão de créditos e benefícios tributários para os atletas profissionais e empresas incentivadoras deste meio. Márcio afirma que o avanço do projeto deve estimular a prática e suas atividades decorrentes no município, como o comércio de hardwares e de softwares, além de incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico local. “O projeto visa consolidar Porto Alegre como uma cidade que valoriza a cultura gamer, fortalecer os esportes eletrônicos e valorizar a prática profissional”, destaca Ely.

Segurança predial

Frente ao recente princípio de incêndio ocorrido no prédio que abriga temporariamente o Departamento Estadual de Investigações Criminais, na última semana, a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) oficiou ao secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, solicitando explicações sobre a estrutura física e segurança da edificação. A parlamentar relata que, segundo a UGEIRM Sindicato, o incidente foi atribuído a uma possível sobrecarga elétrica causada pelo uso excessivo de ventiladores, frente a ausência de ar-condicionado. Luciana afirma que é preocupante constatar que, para além da exposição a um ambiente insalubre e inseguro, há ainda problemas de calor extremo no local, sem a devida ventilação. “Como se não bastasse uma ameaça à integridade física dessas pessoas, o desleixo com o patrimônio público, ainda há um enorme descaso em relação à saúde e à dignidade dos policiais civis, esses que cumprem um papel essencial para a segurança da população”, pontua a deputada.

Recuperação agropecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária entregou nesta segunda-feira mais 45 novas máquinas agrícolas para beneficiar 44 municípios do RS e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural. Adquirido com recursos oriundos de emendas parlamentares da bancada federal da região, liberados pela pasta, o conjunto de equipamentos integra cinco motoniveladoras, três retroescavadeiras 79 HP, sete retroescavadeiras 85 HP, 12 tratores agrícolas 70 CV e 18 tratores agrícolas 75 CV. A entrega do maquinário ocorre em meio à estratégia do governo federal para apoiar o processo de reconstrução da agropecuária do Estado após a catástrofe climática de maio de 2024.

Passarela da rodoviária

Servidores da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre realizaram nesta terça-feira o recolhimento dos guarda-corpos que haviam sido retirados da passarela de pedestres da Estação Rodoviária, durante a demolição do local para a construção do corredor humanitário em 2024. Os materiais serão armazenados pelo Executivo municipal para posterior utilização em outros locais da Capital. A prefeitura sinalizou que o projeto de construção de uma nova passarela no local está em fase de conclusão, e que, ainda neste ano, as obras devem ser iniciadas.

Manifestação de repúdio

O deputado estadual Marcus Vinícius (PP) manifestou repúdio nesta semana à informação divulgada pelo Ministério dos Transportes sobre a realização de 15 leilões de rodovias em 2025, incluindo trechos do eixo Sul da BR-116, que liga Porto Alegre a Camaquã. O parlamentar argumenta que representantes do Ministério da Infraestrutura garantiram que qualquer nova concessão rodoviária seria precedida de amplo debate com parlamentares federais, instituições públicas do estado e a sociedade gaúcha, e acusa o governo federal de descumprir os compromissos firmados. Marcus pontua ainda que não se pode discutir a possibilidade de novos pedágios na BR-116 sem antes resolver pendências relacionadas ao contrato da Ecosul. “O que está prestes a ser anunciado desrespeita não apenas a metade sul do estado, que já sofre com uma infraestrutura defasada, mas também todos os usuários dessas rodovias, que já foram prejudicados por anos de tarifas injustas e serviços ineficientes”, pontua o deputado.

