Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Projeto de Vera Armando está em tramitação na Câmara Municipal. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto para reserva de assentos a mulheres nos ônibus do transporte coletivo. De autoria de Vera Armando (PP), a iniciativa tem por finalidade ampliar o combate ao assédio e à importunação sexual.

A proposta altera a Lei Municipal nº 11.277/2012, que já assegura assentos prioritários para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas com obesidade. Caso aprovado o novo projeto, essa garantia será estendida às passageiras do sexo feminino, por meio do “Espaço Mulher”.

Uma pesquisa realizada em 2024 pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber, revelou que 71% das mulheres da capital gaúcha relatam já terem sofrido algum tipo de abuso durante seus deslocamentos pela cidade. O problema abrange desde olhares insistentes e comentários inapropriados até crimes mais graves, como importunação sexual ou mesmo estupro.

Já o levantamento “Mulheres 2025”, conduzido pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), aponta que 79% das porto-alegrenses foram vítimas de assédio sexual em espaços públicos e no transporte coletivo, número acima da média das dez maiores capitais do País.

Com a palavra…

“Esses números demonstram a urgência de políticas públicas que garantam segurança para as mulheres durante seus deslocamentos diários”, ressalta a parlamentar. “O ‘Espaço Mulher’ é um passo importante para reduzir o medo e a insegurança que tantas passageiras enfrentam todos os dias.”

Ela acrescenta: “Nosso objetivo é garantir respeito, segurança e dignidade a todas as mulheres que dependem do transporte público. Não podemos aceitar que a violência continue fazendo parte da rotina de nossas cidadãs”.

