Cláudio Humberto Trump faz oferta tentadora a empresas brasileiras

Por Cláudio Humberto | 26 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Enquanto Lula (PT) aposta no impasse, até impedindo diplomatas de negociar o tarifaço de 50%, o presidente Donald Trump fez oferta tentadora a brasileiros que desejem internacionalizar sua empresa, instalando-se nos Estados Unidos com tarifa zero de importação. A oferta é tentadora: ao contrário do Brasil, onde é hostilizado, nos EUA o empreendedor é reconhecido, o mercado próspero e estável, ninguém é esfolado com taxações injustas e não há insegurança jurídica.

Rumo à segurança

A oferta é clara: quem retirar o Brasil do seu dinheiro ou o dinheiro do Brasil, tem a garantia de segurança e crescimento nos EUA.

6 mil desbravadores

Trump tenta atrair empreendedores de vários tamanhos, como os mais de 6 mil importadores de produtos brasileiros no país.

Porta da frente

A oferta de Trump já movimenta várias empresas brasileiras que dão suporte na imigração e identificam oportunidades de investimento.

Necessidade urgente

Na avaliação desses especialistas, internacionalizar a empresa, a carreira ou o patrimônio é agora uma necessidade urgente.

Maduro tarifa o Brasil do amigo Lula em até 77%

O Brasil anda tão desmoralizado que até o ditador Nicolas Maduro, espécie de ídolo de Lula, que tem imitado seu discurso e padrão de comportamento, resolveu impor super-tarifaço de até 77% a produtos brasileiros importados pela Venezuela. No Itamaraty diplomatas avaliam que, na cabeça labiríntica do tirano, ao prejudicar produtores e exportadores brasileiros, que correm riscos fazendo negócios com seu pais, a rigor, ele estaria ajudando Lula em sua imaginária “revolução”.

Lula em seu labirinto

Curioso será observar a reação do petista Lula, que, com certeza, não fará ao amigo Maduro os mesmos insultos que fez a Donald Trump.

Acordo desrespeitado

Segundo o economista Ricardo Amorim, o super-tarifaço de Maduro ignora o acordo bilateral de 2014 que estabelece isenção de tarifas.

Taxação começa em 15%

O super-tarifaço de Maduro começa em 15% para alguns produtos, em uma escalada que chega à taxa sideral de 77%.

Oportunismo primário

Empresários brasileiros sugeriram minerais como nióbio e lítio na mesa de negociação do tarifaço, assim como o Brasil exporta minério de ferro e petróleo. A sugestão gerou gritos de Lula contra “Trump malvadão”.

É comércio, abestado

No comércio internacional, países compram comodities uns dos outros, incluindo produtos minerais. Assim como a China importa minério de ferro brasileiro, o Brasil compra fertilizantes e óleo diesel da Rússia.

Qual é a graça?

A primeira-dama Janja deu novo vexame, constrangendo até os petistas mais fanáticos, ao dar risada enquanto olhava para o caixão onde estava o corpo da cantora Preta Gil, no velório. Ria de quê?

Apoio a Efraim

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou apoio à candidatura do senador Efraim Filho (União), ontem, durante a inauguração da sede do PL na Paraíba. Ela preside o PL Mulher.

Vergonha suprapartidária

O deputado estadual baiano estadual Vitor Bonfim (PV), que posa para fotos com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), obriga o pagador de impostos a ressarcir R$21,6 mil que gastou em viagem… a Paris.

O piloto (da Latam) sumiu

A Latam continua fiel à atitude da aviação comercial brasileira de maltratar a clientela. Ontem, o voo 3761 (Maceió-Brasília) decolou com atraso de mais de 1 hora. Não foi falta de avião, foi falta de tripulação,

Como caranguejo

O presidente do PL de Pernambuco, Anderson Ferreira, afirmou que “o Brasil não parou, andou para trás”. Para ele, Lula, o governo e o STF parecem mais preocupados em perseguir Bolsonaro.

Decisão justa

A juíza Graziela Tarpani, da 7ª Vara do Trabalho de Santos (SP), mandou bem endossando a demissão por justa causa um sujeito que apresentou sete atestados para não trabalhar, mas chegou à audiência a bordo de uma moto. E ainda tentou arrancar algum do empregador.

Pensando bem…

…o tarifaço aos brasileiros, decretados por aqui, já começou há muito tempo.

PODER SEM PUDOR

Língua ferina e letal

Era temida a língua do então deputado José Thomaz Nonô (PFL-AL), que foi vice-presidente da Câmara. Certa vez, nos anos 1990, em aparte devastador, ele liquidou o projeto do deputado Fábio Feldmann (PSDB-SP) para implantar “processamento químico e elétrico” em abate de animais, nos frigoríficos: “Vamos ter cadeira elétrica para boi?” debochou Nonô, que seguiu implacável: “Como faremos com o peru? Será crueldade matar a vítima embriagada?” As gargalhadas do plenário sepultaram o projeto do ambientalista tucano.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/trump-faz-oferta-tentadora-a-empresas-brasileiras/

Trump faz oferta tentadora a empresas brasileiras

2025-07-26