Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Natural de Rio Grande, Vera foi eleita vereadora com 5.693 votos nas eleições municipais de 2024. Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores Natural de Rio Grande, Vera foi eleita vereadora com 5.693 votos nas eleições municipais de 2024. (Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores) Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores

A Vereadora de Porto Alegre e comunicadora da Rede Pampa, Vera Armando, assume a presidência do PP Mulher de Porto Alegre na próxima quinta-feira (20), às 18h30, no plenário Ana Terra da Câmara Municipal.

Natural de Rio Grande, Vera foi eleita vereadora com 5.693 votos nas eleições municipais de 2024, sendo a segunda mais votada da bancada do PP na capital gaúcha.

Além de sua reconhecida atuação na imprensa, Vera sempre esteve comprometida com causas sociais. É voluntária ativa no combate ao câncer infantil e no apoio a crianças atípicas, sendo madrinha do Educandário São João Batista.

Vice-líder da bancada do PP na Câmara de Vereadores, Vera integra a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana e preside a Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres.

Em pouco mais de três meses de mandato, a parlamentar já apresentou 25 projetos de lei, com ênfase na luta pelos direitos das mulheres, por meio de políticas públicas que visem proteção, igualdade e autonomia econômica. Sua atuação também abrange iniciativas voltadas ao bem-estar animal e ao fortalecimento do setor privado, com o intuito de construir uma cidade mais segura, próspera e humana para todos.

