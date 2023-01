Porto Alegre Vereadores debatem a proibição da cobrança de taxa por perda do tíquete de estacionamento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Segundo o autor da proposta, a cobrança de taxa por perda do tíquete de estacionamento é prática abusiva contra o consumidor Foto: Candace Bauer/CMPA Segundo o autor da proposta, a cobrança de taxa por perda do tíquete de estacionamento é prática abusiva contra o consumidor. (Foto: Candace Bauer/CMPA) Foto: Candace Bauer/CMPA

Começou a ser debatido na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que proíbe os estacionamentos particulares de cobrar qualquer valor decorrente da perda do comprovante de entrada nesses locais.

A proposta, do vereador Lucas Fuhr (PSDB), também prevê que as denúncias ou reclamações referentes a essa cobrança deverão ser feitas pessoalmente ao Procon.

“A cobrança de taxa por perda ou extravio do tíquete de estacionamento é prática abusiva contra o consumidor. Isso porque a obrigação do controle de entrada e saída de veículos é única e exclusiva do fornecedor, conforme a Lei nº 12.288/2014. Não é raro a existência de estacionamentos particulares de rua ou em shoppings cobrarem do consumidor pelo extravio do tíquete de estacionamento, quando bastaria ao estacionamento acessar seu sistema, buscando a placa ou o horário de entrada do veículo para realizar a cobrança de maneira efetiva pelo exato período em que o veículo esteve no estabelecimento”, explica o vereador.

