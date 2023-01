O PIB (Produto Interno Bruto) da China cresceu 3% em 2022, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (17). O índice ficou abaixo da meta do governo, de 5,5%.

No quarto trimestre, a economia do país asiático teve aceleração de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, contra 3,9% no terceiro trimestre.