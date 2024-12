Rio Grande do Sul Versão atualizada do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul é publicada

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O capítulo de Economia, por sua vez, está atualizado nos subcapítulos de PIB (Produto Interno Bruto), Agropecuária, Indústria e Serviço Foto: Reprodução O capítulo de Economia, por sua vez, está atualizado nos subcapítulos de Produto Interno Bruto (PIB), Agropecuária, Indústria e Serviço (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, produzido desde 1998 pela SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), ganhou uma nova versão em novembro. A publicação eletrônica apresenta informações sobre a realidade socioeconômica do Estado, contemplando cinco macroáreas: Infraestrutura, Meio Ambiente, Demografia, Indicadores Sociais e Economia.

Entre os destaques da oitava edição do Atlas, elaborada pelo Departamento de Planejamento Governamental, está a atualização do capítulo de Infraestrutura, que apresenta novos mapas de rodovias, hidrovias e portos, aeroportos e dutovias. Em Meio Ambiente, foram atualizados os subcapítulos Biomas, Tipos de Solo, Regiões e Bacias Hidrográficas, Unidades de Conservação e Terras Indígenas e Comunidades Quilombolas.

No capítulo Demografia, dados do Censo de 2022 foram usados para a atualização de mapas, tabelas e gráficos de população absoluta, crescimento da população, idade e sexo e urbanização. Em Indicadores Sociais, houve incremento nos dados de equipamentos culturais (museus e bibliotecas públicas) e indicadores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O capítulo de Economia, por sua vez, está atualizado nos subcapítulos de PIB (Produto Interno Bruto), Agropecuária, Indústria e Serviços, além de novos materiais sobre as exportações e importações do Estado e seus polos, parques e incubadoras tecnológicos.

Atlas Socioeconômico

O site do Atlas Socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul iniciou-se com as publicações impressas de 1998 e 2002. A ação ganhou visibilidade e dinamismo com o lançamento da edição eletrônica em 2003, possibilitando o acesso amplo da sociedade.

Os dados, de diferentes fontes, são apresentados na forma de mapas temáticos, tabelas e gráficos acompanhados de textos explicativos que possibilitam análises diversas entre regiões, municípios e demais estados brasileiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/versao-atualizada-do-atlas-socioeconomico-do-rio-grande-do-sul-e-publicada-2/

Versão atualizada do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul é publicada

2024-12-04