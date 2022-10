Esporte Verstappen vence o GP do México e bate recorde de vitórias em uma temporada da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Max Verstappen bateu o recorde histórico de 13 vitórias de Schumacher e Vettel. (Foto: Reprodução)

O holandês Max Verstappen segue fazendo história na Fórmula 1. Neste domingo (30), no GP do México, o piloto da Red Bull chegou à sua 14ª vitória. Assim, ele bateu o recorde histórico de 13 vitórias de Schumacher e Vettel. Hamilton, da Mercedes, ficou em segundo e o mexicano Sergio Pérez conquistou dobradinha da Red Bull.

No início da corrida, o pódio sofreu mudanças e George Russell, da Mercedes, perdeu a segunda colocação para seu companheiro de equipe, Hamilton, e ficou em quarto. Quem pegou a terceira posição, dessa forma, foi Pérez, piloto da Red Bull que é ídolo local. Essas posições se mantiveram até o meio da corrida, quando Russell ensaiou tomar a liderança após intervalos dos oponentes, mas retornou à quarta posição após ir para o pit.

O cenário seguiu sem mudanças e Verstappen, que largou na pole, carimbou a vitória. Hamilton seguiu em segundo até o fim e Pérez fechou o pódio. Russell ficou em quarto, à frente da dupla da Ferrari: Sainz em quinto e Leclerc em sexto.

Já no final da corrida, Fernando Alonso teve problemas no motor e, dessa forma, deixou a corrida. Antes, Tsunoda precisou deixar a pista pois não conseguiu trocar o bico do carro após choque com Ricciardo.

Agora, os pilotos voltam à ação no GP do Brasil, com corrida marcada para o dia 13 de novembro, às 15 horas (de Brasília), no autódromo de Interlagos. O primeiro treino da etapa brasileira da Fórmula 1 acontece no dia 11 de novembro.

GP de São Paulo

Os preparativos para a disputa do GP São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, tiveram os ajustes finais na equipe que cuida das atividades de pista, com destaque para sinalização e intervenção médica em caso de acidente.

O Diretor de Prova, Felippe Biazzi, comandou a operação ao lado do Diretor Médico do GP, Dino Altmann, e do diretor responsável pelo Sancta Maggiore, Dr. Alvaro Razuk, responsável exclusivo pelo atendimento médico do evento. A manhã em Interlagos contou ainda com o Rolimã GP, quando 80 crianças, a maioria de escolas públicas, apresentaram e conduziram os carrinhos que construíram em uma grande festa de confraternização.

Uma das novidades deste ano foi a simulação de um acidente com um carro da Porsche Cup, corrida suporte do GP de São Paulo, onde o “piloto”, a médica Gabriela, foi retirada pela porta, colocada em uma ambulância e daí para o helicóptero que a levou para o Sancta Maggiore Dubai. No hospital, a “piloto” também passou pela simulação de um atendimento de emergência. A técnica utilizada foi a de “extração rápida”, conhecida por “rautek”, repetida três vezes.

“Correu tudo bem, a equipe trabalhou com a competência de sempre”, diz Dino Altmann. A equipe de resgate também realizou a mesma intervenção em um cockpit oficial que pertence à organização da corrida.

Para o Diretor Médico do Hospital Sancta Maggiore, do grupo Prevent Senior, Alvaro Razuk, o importante do exercício é a “experiência real”, que testa todos os detalhes, desde a posição da maca e o volume de oxigênio contido no torpedo, até os cuidados com a remoção e o atendimento no hospital. Na próxima semana, a equipe se reunirá e fará uma avaliação completa do que foi feito. “A médica que fez o papel de piloto é a melhor pessoa para analisar todo o processo”, explica Razuk.

O Rolimã GP aconteceu na antiga Junção do autódromo de Interlagos. O Diretor Executivo do GP e idealizador do projeto, Francisco Mattos, diz que o evento “superou todas as expectativas e as crianças tiveram um ótimo momento, mais de diversão do que competição”. Para construir os carrinhos, os alunos aplicaram diversos conceitos que aprendem na escola, envolvendo física, geometria e matemática, principalmente. Segundo Francisco, a semente foi lançada e deverá ser repetida e ampliada no futuro.

