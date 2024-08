Rio Grande do Sul UFRGS divulga o edital do vestibular de 2025

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

As provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro deste ano Foto: Secom/UFRGS

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou nesta quarta-feira (21) o edital do vestibular de 2025 para ingresso nos cursos de graduação. Ao todo, são oferecidas 4.023 vagas distribuídas em 97 cursos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site vestibular.ufrgs.br, da 0h do dia 26 de agosto até as 23h59min de 23 de setembro. Esta edição do concurso passou por alterações em relação aos anos anteriores para se adequar às modificações na Lei das Cotas, que agora inclui a reserva de vagas para autodeclarados quilombolas.

O critério de renda para acesso às vagas passou a ser de um salário mínimo nacional (R$ 1.412) per capita e não mais de 1,5 salário.

Provas

As provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro, a partir das 14h, em Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. Não haverá provas em Imbé, como ocorria até o ano passado.

No primeiro dia, serão feitos os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação. A lista das leituras obrigatórias para a prova de literatura estão disponíveis no site do vestibular.

2024-08-21