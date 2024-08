Polícia Preso grupo criminoso responsável pela venda de drogas para detentos em presídios gaúchos

A operação ocorreu em Porto Alegre, Encantado, Canoas, Eldorado do Sul, Charqueadas, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a segunda fase da Operação Nemeia para combater a venda de drogas dentro do sistema penitenciário gaúcho.

Durante a ação, foram cumpridos 56 mandados de prisão preventiva, 59 de busca e apreensão, 59 bloqueios de contas bancárias e seis sequestros de veículos em Porto Alegre, Encantado, Canoas, Eldorado do Sul, Charqueadas, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo.

Quarenta pessoas foram presas. Os agentes apreenderam documentos e celulares. Segundo a polícia, dois integrantes do grupo criminoso controlavam o comércio de drogas no interior de algumas galerias de presídios gaúchos, como a Cadeia Pública de Porto Alegre, a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas e a Penitenciária Estadual do Jacuí.

“Foi constatada que a movimentação bancária da organização criminosa era milionária e contava com uma rede de pessoas voltadas para a posterior lavagem do capital obtido pelo comércio de entorpecentes no interior do sistema penitenciário. Somando-se a isso, o fato de os entorpecentes serem traficados em um ambiente de acesso dificultado, permitiu que os investigados cobrassem alto valor pelas drogas, o que gerou, por sua vez, uma movimentação milionária de capital ilícito. Também foi verificada a clara intenção dos investigados de introjetar o capital ilícito na economia, convertendo-o em bens de luxo, empresas e imóveis”, informou a Polícia Civil.

