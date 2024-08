Expointer Rede Pampa na 47ª Expointer: grupo gaúcho marca presença com cobertura completa da edição do evento, focada na reconstrução do RS

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

A Rede Pampa mobilizará uma grandiosa equipe de profissionais que trará o melhor conteúdo informativo diretamente de Esteio. Foto: Divulgação/Rede Pampa A Rede Pampa mobilizará uma grandiosa equipe de profissionais que trará o melhor conteúdo informativo diretamente de Esteio. (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

Mais uma vez, a Rede Pampa marca presença na Expointer com uma ampla e diversificada cobertura multimídia, levando ao público todas as novidades de um dos maiores eventos agropecuários da América Latina, que acontece de 24 de agosto e 1º de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Após um período de incertezas, devido à maior catástrofe natural da história recente do Rio Grande do Sul, a 47ª Expointer chega com a promessa de ser um evento focado na superação e reconstrução do Estado, com investimentos de cerca de R$ 6 milhões do governo gaúcho para obras no local. A expectativa é pelo menos igualar a comercialização do ano passado, de aproximadamente R$ 8 bilhões.

Durante os nove dias de feira, a Rede Pampa mobilizará uma grandiosa equipe de profissionais que trará o melhor conteúdo informativo, diretamente de Esteio, para as principais plataformas de comunicação da empresa – TV Pampa, Rádio Pampa e Liberdade, Jornal O Sul, Portal O Sul e redes sociais – oferecendo informações em tempo real, debates e entrevistas exclusivas. Uma redação completa será montada garantindo o melhor conteúdo informativo diretamente de Esteio.

A Casa da Rede Pampa é um dos principais pontos de encontro na Expointer. O local também será palco de palestras e eventos diários, contando com estúdios panorâmicos de televisão e de rádio, redação multimídia, auditório para eventos, deck externo para gravações e reuniões especiais, além de um restaurante próprio, com uma equipe qualificada, pronta para oferecer o melhor da gastronomia gaúcha.

Tudo o que acontece na feira agropecuária de Esteio pode ser conferido na tela da TV Pampa, com boletins diários durante a programação, edições especiais diárias do programa Pampa Debates, às 17h45, e matérias exclusivas no Jornal da Pampa, a partir das 19h. A Rádio Liberdade também estará presente com uma programação especial, diretamente de seu estúdio montado na Expointer. Durante o evento, o Jornal O Sul e o portal osul.com.br terão uma editoria especial sobre a feira, trazendo conteúdos exclusivos diariamente, com sua equipe de reportagem e redação.

Fique atento: absolutamente tudo o que você precisa saber sobre a 47ª Expointer você encontra na Rede Pampa!

A Rede Pampa de Comunicação

Único grupo de comunicação com abrangência estadual do Rio Grande do Sul que é 100% gaúcho, oferecendo conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e internet. As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores do Rio Grande do Sul e figuram entre as líderes de audiência, tanto nos segmentos jornalístico, esportivo e musical.

A TV Pampa possui quatro emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores do Estado. O Jornal O Sul é o periódico digital da Rede Pampa, com acesso gratuito aos leitores, possuindo o portal de notícias osul.com.br, que disponibiliza, em tempo real, informação completa e imparcial. A Rede Pampa ainda mostra sua força através de seus websites, de seus aplicativos para celulares e também através de seus mais de 100 perfis de redes sociais, conectando seus veículos e produtos ao público de todo o planeta.

