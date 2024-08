Saúde “São doenças muito diferentes”, diz a ministra da Saúde sobre comparação entre mpox e Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nísia Trindade esclareceu diferenças entre as doenças e reforça importância da vigilância e coordenação do Ministério da Saúde em entrevista Foto: Reprodução Nísia Trindade esclarece diferenças entre as doenças e reforça importância da vigilância e coordenação do Ministério da Saúde em entrevista (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista à CNN, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, abordou as diferenças cruciais entre a mpox e a Covid-19, destacando a importância da vigilância sanitária e da coordenação governamental.

Trindade enfatizou que, apesar de ambas as doenças terem gerado alertas de saúde pública, suas naturezas são fundamentalmente distintas. ‘São doenças muito diferentes no seu processo de transmissão’, afirmou a ministra, alertando contra comparações diretas entre as duas enfermidades.

A ministra ressaltou que a principal semelhança entre mpox e Covid-19 está no reforço da vigilância e na coordenação do Ministério da Saúde como autoridade nacional. No entanto, ela lamentou que essa coordenação ‘infelizmente não aconteceu no período da pandemia de Covid-19’.

Trindade também citou uma declaração recente do diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde) para a Europa, que enfatizou que nem todas as emergências de saúde pública constituem riscos pandêmicos. “A emergência é pela gravidade de uma situação e para que o mundo esteja em alerta”, explicou.

A ministra fez questão de diferenciar entre alerta e alarme: “Trata-se de alerta e é muito importante precisar disso, mas não de uma situação em que devemos ter alarme no sentido de uma pandemia”.

Para manter a população informada, Trindade destacou que o Ministério da Saúde disponibiliza informações atualizadas sobre a mpox em seu site oficial. Além disso, a pasta realiza reuniões diárias e divulga boletins semanais, reforçando o compromisso com a comunicação transparente e eficaz.

A ministra concluiu reiterando a importância de se manter vigilante, mas sem criar pânico desnecessário, enfatizando que a situação da mpox, embora séria, é fundamentalmente diferente da pandemia de Covid-19 em termos de transmissão e impacto global.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/sao-doencas-muito-diferentes-diz-a-ministra-da-saude-sobre-comparacao-entre-mpox-e-covid-19/

“São doenças muito diferentes”, diz a ministra da Saúde sobre comparação entre mpox e Covid-19

2024-08-21