Rio Grande do Sul “Pode brigar e debater, mas nunca deixar de conversar”, diz o governador do Rio Grande do Sul antes de reunião com Lula

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governador do RS (E) destacou oportunidade de diálogo com presidente; conversa terá como tema medidas contra enchentes Foto: Divulgação/Mauricio Tonetto/Secom Governador do RS destacou oportunidade de diálogo com presidente; conversa terá como tema medidas contra enchentes. (Foto: Divulgação/Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Divulgação/Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), comentou sobre a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (21) antes da reunião entre os dois no Palácio do Planalto. Segundo o tucano, ainda que haja brigas públicas, é preciso “sentar e conversar”.

“[A reunião] Vai ser uma boa oportunidade de diálogo, como eu sempre disse. A gente pode ter divergência, a gente tem diferença. A gente pode até brigar e debater publicamente como as nossas funções públicas exigem, mas nunca deixar de sentar e conversar para construir soluções para a população”, disse após participação no evento do Consad (Conselho Nacional de Secretários de Administração), ocorrido na capital federal.

Após “troca de recados” entre os dois na semana passada, o gaúcho volta a Brasília para negociar com o presidente obras de drenagem no estado que serão financiadas pelo governo federal através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Em evento no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16), Leite disse que “gaúcho não é ingrato”, respondendo ao presidente, que havia dito em entrevista que o governador deveria “agradecer” pelo tratamento que o governo federal dá ao Rio Grande do Sul.

Em outra ocasião, o tucano afirmou em entrevista que o governo Lula fez “muita propaganda” e pouca ajuda chegou ao RS.

Obras do PAC

O governo federal anunciou a destinação de R$ 7,4 bilhões em investimentos para obras no RS. A maior parte, R$ 6,5 bilhões, será destinada a obras de drenagem para prevenir desastres naturais como o que ocorreu em maio deste ano.

Cerca de 61 projetos em 52 municípios serão beneficiados pelos recursos no Estado. “É uma conversa com o presidente. É uma conversa de avaliação sobre tudo que nós já conseguimos avançar, os problemas, onde é que a gente tem que avançar mais, o que a gente precisa de melhorias”, disse o governador.

“Uma conversa franca, aberta e também sobre os temas, para definir responsabilidades sobre as medidas de projetos para a contenção de cheias. Tem uma série de pontos que precisam ser definidos no processo de reconstrução do estado”, concluiu Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pode-brigar-e-debater-mas-nunca-deixar-de-conversar-diz-o-governador-do-rio-grande-do-sul-antes-de-reuniao-com-lula/

“Pode brigar e debater, mas nunca deixar de conversar”, diz o governador do Rio Grande do Sul antes de reunião com Lula

2024-08-21