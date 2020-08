Porto Alegre Viadutos de Porto Alegre serão revitalizados

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Viaduto da Conceição está entre os que receberão reparos

A abertura de pregão eletrônico para a revitalização de viadutos, passarelas e pontes de Porto Alegre foi publicada nesta segunda-feira (03) no Diário Oficial do Município. As propostas serão conhecidas no dia 17 deste mês.

A empresa vencedora ficará responsável pela limpeza, pintura ou repintura, além de pequenos reparos. Guarda-corpos e calçamentos também serão contemplados. Inicialmente, 14 estruturas serão recuperadas, conforme a prefeitura.

“Essas atividades básicas são indispensáveis para preservação das estruturas e do visual arquitetônico da cidade. Os locais que receberão as intervenções serão pintados com tinta antipichação”, disse o secretário municipal de Serviços Urbanos, Hiratan Pinheiro da Silva. Ele explicou que os trabalhos serão executados de acordo com as normas de conservação das estruturas.

Inicialmente, 14 viadutos receberão os serviços de revitalização. São eles:

– Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro

– Viaduto dos Açorianos

– Viaduto Imperatriz Leopoldina

– Viaduto Jayme Caetano Braun

– Viaduto Obirici

– Viaduto da Conceição

– Viaduto Abdias do Nascimento

– Viaduto Dom Pedro I

– Viaduto Ildo Meneghetti

– Viaduto José Eduardo Utig

– Viaduto José Loureiro da Silva

– Viaduto Leonel Brizola

– Viaduto Teresópolis

– Viaduto Tiradentes

