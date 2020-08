Rio Grande do Sul Distanciamento Controlado do RS fica com seis regiões em bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mapa definitivo de 4 a 10 de agosto. Foto: Reprodução/YouTube Mapa definitivo de 4 a 10 de agosto. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite divulgou durante live nesta segunda-feira (3) o resultado dos 34 recursos apresentados no domingo por municípios e associações regionais. O levantamento preliminar apontava 12 regiões com bandeira vermelha (alto risco) e oito com laranja (risco médio). O mapa final, apresentado após os recursos, ficou com seis regiões em bandeira vermelha. Três tiveram redução de risco, passando de vermelha para laranja – Capão da Canoa, Palmeira das Missões e Caxias do Sul – e uma teve aumento de risco, passando de laranja para vermelha: Lajeado. Permaneceram na mesma bandeira as regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Passo Fundo.

Segundo o governador, há expectativa em relação ao mês de agosto pela melhora dos indicadores do Estado, com uma estabilização dos números de internações. Leite também afirmou que o Estado teve menos perdas até o momento que outras Unidades da Federação.

“O Estado do RS parou menos, por menos tempo que outros Estados, por isso teve menos perdas econômicas que outros. E assim pretendemos seguir conciliando a preservação da saúde e da vida com a preservação das atividades econômicas”, afirmou.

Ele também levantou a possibilidade de retomada de atividades em regiões de bandeira vermelha. “Estamos discutindo, se houver a manutenção desta estabilização, podemos discutir a flexibilização de protocolos que permitam a abertura de atividades comerciais onde atualmente elas estão restritas”, disse o governador. O objetivo é diminuir o impacto econômico.

O Estado avalia uma cogestão do Distanciamento Controlado e trabalha a questão com a Famurs (Federação das Associações de Municípios). Para a próxima terça-feira (4), está marcada uma nova reunião entre o governo do Estado, a direção da Famurs e 27 associações regionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul