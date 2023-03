Notícias Viagem à China agravaria quadro de saúde de Lula

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A decisão do Palácio do Planalto de adiar, por tempo indeterminado, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a China se alinha com o protocolo médico usual em casos como o dele. O presidente foi contaminado pelo vírus Influenza A e desenvolveu também uma infecção bacteriana. Aos 77 anos, Lula enfrenta um quadro que tende a crescer no outono, quando aumentam os casos de infecções respiratórias.

O médico Roberto Kalil, que acompanha a saúde de Lula, afirmou que não houve agravamento e que o adiamento da viagem ocorreu por uma questão de coerência.

“Ele está tomando antibiótico na veia. Uma coisa é ficar aqui e tomar antibiótico, outra coisa é pegar um voo de 30 horas”, disse Kalil. “O presidente está muito bem, está evoluindo bem. Mas a equipe médica da Presidência, a doutora Ana [Helena Germoglio] junto comigo, sugeriu e o presidente e a [primeira-dama] Janja decidiram [adiar].”

O médico lembra, inclusive, que a influenza pode ser transmitida a outras pessoas — o que reforça a necessidade do adiamento da viagem.

Kalil estima que Lula possa voltar a trabalhar já na semana que vem, mas que uma viagem para a China poderia ocorrer somente daqui a aproximadamente dez dias.

Decisão correta

“A decisão foi muito acertada. Teria recomendado o mesmo a qualquer paciente, mesmo jovem e atleta. É uma viagem de 25 horas. E estamos falando de uma pessoa de 77 anos, que foi fumante, que passou por um câncer “, diz Margareth Dálcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia.

Em aviões, explica, nenhum paciente respira 100% do oxigênio, ambiente possível apenas na cabine de comando. No máximo, 80%. Isso tende a agravar o quadro respiratório. Outro ponto: a diferença de fuso horário. “São no minimo quatro dias para se habituar à diferença de fuso”, afirmou a pneumologista. Ela diz ainda que indicaria a qualquer paciente que esteja na mesma situação do presidente um adiamento de três a quatros semanas para viagens longas como a prevista para a China.

Com a agenda de pendências lotada, o presidente vai precisar reduzir as atividades, mesmo no Brasil. A recomendação é que faça repouso vocal e não se estresse. “Deveria ser uma semana de cancelamento de agendas”, afirma a pneumologista.

A infecção da qual agora Lula está sendo tratada com uso de antibiótico intravenoso causa inflamação nos alvéolos, responsáveis, no pulmão, pela troca de oxigênio por sangue.

Histórico

Na última quinta-feira (23), Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi diagnosticado um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado um tratamento com antibióticos.

O presidente já havia adiado o embarque, originalmente marcado para a manhã de sábado (25), para o domingo. Agora, o comunicado oficial fala em novo adiamento até a melhora do quadro de saúde e não prevê uma nova data.

Lula apresentou o quadro ao retornar do Rio de Janeiro, após uma viagem de dois dias. Na terça-feira (21) esteve na região Nordeste, onde cumpriu agendas na Paraíba e em Pernambuco. Depois, seguiu direto para a capital fluminense, onde visitou o complexo militar naval de Itaguaí e participou de eventos da área da cultura na região central.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/viagem-a-china-agravaria-quadro-de-saude-de-lula/

Viagem à China agravaria quadro de saúde de Lula