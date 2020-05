Grêmio Vice de futebol do Grêmio avalia retorno: “Importante pela capacidade de organização do clube”

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Semana marcou reinício dos trabalhos no CT Luiz Carvalho Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partir do decreto da Prefeitura de Porto Alegre, a semana marcou o reinício dos trabalhos no Grêmio. Após passar por avaliações médicas e testes para a Covid-19, os jogadores já foram para o campo para as primeiras atividades físicas. Aos poucos, a volta é classificada como importante, conforme a avaliação do vice de futebol, Paulo Luz.

“Nós avaliamos isso com todo o zelo e cuidado, e estamos examinando todo o quadro sanitário. Os nossos atletas já estavam em quarentena há 50 dias. Esse retorno é importante pela capacidade de organização do clube”, declarou o dirigente em entrevista à Rádio Grenal.

Em meio à volta, o clube também teve o diagnóstico positivo do novo coronavírus de dois funcionário e do atacante Diego Souza. Todos estão isolamentos.”Realmente, recebemos, na segunda-feira, a notícia que o Diego Souza foi acometido pelo Coronavírus, e depois se confirmou”.

Paulo Luz também citou bastidores quanto ao processo de volta aos atletas no CT Luiz Carvalho: “Para nós, existia uma expectativa e uma responsabilidade muito grande para este momento. Uma operação muito grande, mas muito tranquilo. Tudo ocorreu dentro da normalidade. Com muita cautela e de forma gradual, com horários diferentes e poucos atletas no CT, é uma volta importante. Sempre considerando a estrutura que concede aos funcionários e jogadores”.

Com o cenário de incertezas sobre o retorno das competições, agravada com as perdas de receitas, o vice de futebol afirma que está trabalhando para manter o quadro funcional e garantir a saúde financeira do clube: “Nós do Grêmio estamos fazendo todo o possível para preservar nossos colaboradores, e faremos o possível para manter essa situação. O objetivo é manter a saúde financeira do clube e também os nossos funcionários”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio