Grêmio Vice de futebol do Grêmio indica saída próxima do atacante do André: “Vai seguir o seu caminho”

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O centroavante André está próximo de deixar o Grêmio. Está foi a indicação do vice de futebol do tricolor Paulo Luz que afirmou que o jogador vai buscar “novos ares”. O atleta está fora dos planos do clube.

Conforme o dirigente, já houve conversas com o procurador de André, que está em busca de propostas. Recentemente, o Botafogo surgiu como uma proposta, mas foi recusada pelo jogador. O Sport também apareceu como interessado, contudo, sem condições de arcar com parte dos vencimentos.

“André vai seguir seu caminho. É melhor para sua carreira buscar novos ares. Seu procurador está está cuidando disso. Que ele possa desenvolver todo o seu potencial em outro lugar”, declarou Paulo Luz em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira (18).

No Grêmio desde 2018, o jogador soma 74 jogos e 11 gols marcado. André tem vínculo com o tricolor até o final de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio