Inter Vice de futebol do Inter, Emílio Papaléo Zin, fala com exclusividade para a Rádio Grenal.

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vice de Futebol Colorado falou sobre assuntos importantes Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Vice de futebol do Internacional, Emílio Papaléo Zin, conversou com exclusividade com a Rádio Grenal. Horas antes do primeiro jogo do Colorado na Sulamericana, Papaléo falou sobre a partida: “Estamos com uma boa expectativa para a estreia. É uma competição que estamos levando com seriedade e foco. A semana foi muito boa, mesmo que tenhamos alguns desfalques. Eu acredito na preparação, a equipe treinou bem. Temos tudo para fazer um bom jogo e voltar com o resultado positivo”.

Perguntado sobre os últimos insucessos, Emílio Papaléo falou em tom de reconhecimento dos erros: “O segredo das decepções é que temos que ter humildade. Não há jogo jogado. Os jogadores tem que entrar com sangue nos olhos. Claro que o resultado contra o Globo e o Gauchão impressionaram, mas temos que acreditar que o trabalho em futebol é convicção e repetição. Acredito muito no elenco do Internacional”.

O Vice Colorado ainda falou sobre a possibilidade de saída de alguns jogadores, considerados a espinha dorsal do grupo, como Edenílson, Cuesta, Dourado e Moisés: “Eu não trataria especificamente de nenhum deles. Todos estão integrados. O Edenílson renovou contrato há pouco. Eu disse pra ele (Edenílson) que devemos muito à ele, assim como ele deve muito ao clube. Sempre foi um dos nossos destaques, assim como o Moisés que fez sua última apresentação de forma irretocável. Nós contamos com eles. O Cuesta, com indisposição, não viajou e o Dourado está com a delegação e não é titular por opção do técnico. Possíveis saídas tem que obedecer uma situação de conveniência para ambas as partes”.

O Internacional volta a campo nesta Quarta-Feira (06) para enfrentar o 9 de Octubre, do Equador, às 21:30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter