Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Corinthians não tem interesse na extensão do vínculo de empréstimo e nem em trocar jogadores Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Inter busca alternativas para negociar com o Corinthians a compra do zagueiro uruguaio Bruno Méndez. A opção de compra do jogador é na casa dos U$ 6 milhões, mas o colorado tentará uma negociação com moldes diferentes no pagamento.

As direções devem conversar nos próximos dias, porém já é certo que os paulistas não tem interesse na extensão do vínculo de empréstimo e nem em trocar jogadores. O Corinthians quer vender o atleta.

Bruno Méndez chegou a Porto Alegre no início de julho de 2021 e tem contrato com o clube até o meio deste ano.

A situação do uruguaio não interfere na busca do Inter por um zagueiro. Inclusive, está bem encaminhada a contratação de Vitão, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A direção colorada vê a necessidade de ampliar as opções para cada posição no seu elenco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

