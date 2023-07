Política Vice-presidente da República faz primeira visita ao Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fará uma palestra na Fiergs Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (04). Alckmin participa de eventos em Passo Fundo e Porto Alegre.

Passo Fundo

Durante a manhã, Geraldo Alckmin, estará em Passo Fundo onde participará do anúncio da construção da primeira Usina de Etanol em grande escala no Rio Grande do Sul.

A atividade vai acontecer na sede da Be8, às 10h e integra a programação da Semana do Município de Passo Fundo. O início das operações da usina produtora de etanol e farelos está previsto para a segunda metade do próximo ano.

Porto Alegre

Durante a tarde, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fará uma palestra na Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), a convite do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Com o título “O Brasil na Rota do Desenvolvimento Econômico e Social”, Alckmin deverá abordar as mudanças já implementadas no Brasil, objetivando o crescimento da produção, do consumo, e a esperada evolução dos indicadores sociais. A palestra, para convidados do meio empresarial, político, presidentes de entidades e autoridades oficiais gaúchas, começa às 14 horas.

A comitiva de Alckmin é integrada pelos gaúchos ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, presidente da Conab, Edegar Pretto e pelo secretário de Comunicação Institucional da Secom, Maneco Hassen.

Vice-presidente da República faz primeira visita ao Rio Grande do Sul

