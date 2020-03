O vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhaes, foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (6), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Vinhaes foi atacado na esquina das Avenida Paranapuã com a Rua Pio Dutra por dois homens encapuzados que estavam em uma moto preta.